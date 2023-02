Mercato : La presse espagnole rappelle un très mauvais moment au PSG

Thibault Morlain

Cet hiver, le PSG n'a pas eu ce qu'il voulait avec Rayan Cherki. Intéressé par le joueur de l'OL, Luis Campos a buté sur Jean-Michel Aulas. Le fait est que le dossier pourrait ne pas être totalement refermé. Certains ont annoncé un possible retour à la charge à l'été du PSG pour Cherki. Mais voilà que ce vendredi, la presse espagnole ressort de grosses déclarations du Lyonnais.

Le PSG aura tenté, mais finalement, personne n'a rejoint le club de la capitale cet hiver. Il y avait pourtant des pistes, dont celle menant à Rayan Cherki. Ce dernier est toutefois resté à l'OL, où la porte était fermée à double tour. Si un départ de Cherki n'était pas d'actualité en janvier, cela pourrait être différent à l'été. Le PSG pourrait d'ailleurs retenter sa chance à ce moment pour le crack de l'OL.

« On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid »

Rayan Cherki rejoindra-t-il alors le PSG ? Le joueur de l'OL pourrait bien avoir une autre idée en tête pour la suite de sa carrière. Et ce vendredi, c'est Marca qui rappelle certains propos du Lyonnais. C'est ainsi que pour Onze Mondial , Cherki avait fait part de son rêve de jouer... pour le Real Madrid : « L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs et donc marquer l’histoire du football. (Il sourit) On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau ».

« L'itinéraire parfait »