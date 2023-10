Mercato : La mèche est vendue pour l’avenir de Leo Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Inter Miami n’est pas parvenu à se qualifier pour les playoffs de MLS, Lionel Messi va disposer d’un planning allégé dans les prochains mois, de quoi relancer les spéculations autour de son avenir et d’un possible retour au FC Barcelone. Malgré cette ouverture, le club culé est encore loin d’avoir rapatrié le champion du monde argentin comme l'a sous-entendu son directeur sportif Deco.

Quelques mois après son départ du PSG, Lionel Messi va-t-il retrouver l’Europe dans un avenir proche ? L’hypothèse est devenue crédible depuis que l’Inter Miami n’a pas réussi à se qualifier pour les playoffs de MLS, de quoi alléger le planning de La Pulga . Comme David Beckham ou encore Thierry Henry, Lionel Messi pourrait donc effectuer une pige en Europe avant de retrouver sa franchise, et tous les regards se sont alors tournés vers le Barça. Cependant, des sources proches du club culé ont indiqué qu’il serait compliqué de rapatrier l’ancien chouchou du Camp Nou, et les dernières déclarations de Deco viennent confirmer la tendance.

« Il sera difficile de recruter de nouveaux joueurs »

Interrogé par Mundo Deportivo , le directeur sportif du FC Barcelone reste très mesuré au moment d’évoquer le mercato hivernal : « Nous savons que nous avons une série d'engagements, des choses que la Liga nous impose, pas seulement à nous, mais aussi aux autres clubs, donc il ne faut pas se plaindre, nous devons travailler pour nous améliorer et revenir au meilleur de nous-mêmes. Nous devons faire face à la situation et, en fin de compte, je pense qu'il sera difficile de recruter de nouveaux joueurs. Nous serons toujours à l'affût des opportunités, mais je ne pense pas que ce sera possible. »

« L'équipe est comme ça, nous sommes heureux »