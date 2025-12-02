Mercato : La grande annonce du boss du PSG !

Axel Cornic

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain nous avait habitué à des recrutements titanesques, avec des montants excessivement élevés dépensées. Mais tout a changé depuis le départ de Neymar, Lionel Messi puis de Kylian Mbappé, avec une plus grande place faite aux jeunes et à la formation.

A Paris, on dépense mieux. Plus question de dépenser des sommes folles pour aller recruter les plus grandes stars mondiales, le PSG a décidé de miser sur des jeunes talents à développer. Et ça marche, avec notamment l’explosion de Désiré Doué ou encore de Joao Neves, la saison dernière.

« Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde » Le club parisien devrait continuer sur cette lancée, comme l’a récemment expliqué son président. « Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde, nos jeunes joueurs, développer nos équipes de jeunes et ainsi garantir l'avenir du club » a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, à Tuttosport.