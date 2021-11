Foot - Mercato

Mercato : La grande annonce de Deschamps sur son avenir !

Publié le 5 novembre 2021 à 23h08 par La rédaction

Alors que son contrat avec la FFF court jusqu’à la fin de l’année 2022, Didier Deschamps n’écarte pas la possibilité de redevenir entraîneur dans un club après son passage chez les Bleus.