Mercato : La grande annonce de Blaise Matuidi sur son avenir !

Publié le 18 août 2021 à 23h50 par La rédaction

Contractuellement lié à l’Inter Miami jusqu’en décembre 2022, Blaise Matuidi a fait part de sa volonté de raccrocher les crampons en MLS, et voit déjà sa vie aux États-Unis pour la suite.