Mercato : La folie à 100M€ qui peut ruiner les plans du Real Madrid

Pierrick Levallet

Après avoir mis la main sur Kylian Mbappé et Endrick cet été, le Real Madrid préparerait un autre joli coup pour 2025. Le club madrilène aurait des vues sur Florian Wirtz, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Bayer Leverkusen. Mais le joueur de 21 ans serait aussi sur les tablettes de Liverpool, qui serait prêt à faire une folie pour le recruter.

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup de ce mercato estival en mettant la main sur Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans a signé libre en provenance du PSG. Et quelques jours plus tard, le club madrilène accueillait Endrick. Les Merengue se sont contentés de ces deux renforts cet été. Mais la Casa Blanca préparerait un plus gros coup pour 2025.

Mercato - Real Madrid : La mèche est vendue pour l'avenir de Mbappé https://t.co/Z6JyInqLzV pic.twitter.com/HHlbDRXFi9 — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Le Real Madrid suit Florian Wirtz

En effet, le Real Madrid serait intéressé par les services de Florian Wirtz. Du haut de ses 21 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen aurait tapé dans l’oeil des dirigeants merengue. Toutefois, le pensionnaire de la Liga ne serait pas seul sur l’international allemand et pourrait même se faire doubler dans ce dossier.

Liverpool prépare une offre folle

D’après les informations de Caught Offside, Liverpool suivrait très attentivement la situation de Florian Wirtz, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Bayer Leverkusen. Les Reds estimeraient le joueur de 21 ans comme une bonne alternative en cas de départ de Mohamed Salah. Le club de Premier League serait ainsi prêt à faire une folie en lâchant 100M€ pour convaincre le Bayer Leverkusen pour Florian Wirtz. Le Real Madrid est prévenu. À suivre...