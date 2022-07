Foot - Mercato

Mercato : La femme de Lewandowski perd patience pour son transfert

Publié le 13 juillet 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski aimerait, à bientôt 34 ans, se lancer un nouveau challenge après huit saisons passées au Bayern Munich. Et bien que le FC Barcelone semble bel et bien être la priorité du Polonais, sa femme a fait savoir sur Instagram qu’elle ne savait toujours pas où serait sa famille pour la prochaine saison.

Depuis 2010, Robert Lewandowski réside en Allemagne où il a évolué au Borussia Dortmund et au Bayern Munich. Marié depuis près de neuf ans à sa compagne Anna Lewandowska, le joueur et l'ensemble de la famille Lewandowski aimeraient changer d’air et l’attaquant polonais ne l’a clairement pas caché en formulant à plusieurs reprises des envies d’ailleurs.

La compagne de Lewandowski suit le Barça sur Instagram

Le FC Barcelone serait la priorité absolue de Robert Lewandowski avec qui il se serait déjà mis d’accord sur un contrat de trois ans assorti d’un salaire avoisinant les 10M€. D’ailleurs, sa femme serait elle aussi partante pour quitter la Bavière et le Bayern pour la Catalogne et le Barça. Ces derniers jours, Anna Lewandowska a suivi le compte Instagram du FC Barcelone.

😱 La mujer de @lewy_official responde en Instagram a la pregunta de cuándo vendrán a Barcelona😅 "A mí también me gustaría saberlo"🤔 El delantero polaco se ha entrenado por segundo día consecutivo con el @FCBayern 📻 #PartidazoCOPE #LaLigaSantander pic.twitter.com/SM6F4ljhDj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 13, 2022

« J’aimerais le savoir aussi »