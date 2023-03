Mercato : La chance va enfin sourire au PSG

Thomas Bourseau

Bien que Christophe Galtier soit susceptible de poursuivre en tant qu’entraîneur la saison prochaine, le PSG scruterait tout de même le marché des transferts et pourrait avoir un coup en or à jouer avec Antonio Conte.

Sauf cataclysme et ce malgré les échecs de Luis Campos sur le mercato et de Christophe Galtier sur le terrain, le tandem Campos-Galtier devrait être reconduit la saison prochaine au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé la semaine dernière. Pour autant, il semblerait que les hauts décideurs du PSG garderaient tout de même un oeil sur le marché des entraîneurs en marge de la saison prochaine.

Tuchel a échappé au PSG, Conte bientôt disponible ?

Et le10sport.com vous a d’ailleurs affirmé avant même qu’Antonio Conte perde les pédales en conférence de presse en réglant ses comptes avec son équipe de Tottenham, que son départ des Spurs se précisait déjà dès le 10 mars dernier. Le profil de Conte répondrait d’ailleurs à plusieurs critères importants aux yeux des décideurs du PSG alors que Thomas Tuchel n’est plus disponible. Certains auraient souhaité son retour au PSG, mais l’Allemand s’est engagé en faveur du Bayern Munich en fin de semaine dernière.

Antonio Conte pas attendu à Tottenham à la fin de la trêve