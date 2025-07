Mercato : La catastrophe à 80M€ qui menace l’OM !

Même si l’argent ne coule pas à flot, l’OM serait tout de même prêt à dépenser une petite fortune d’ici la fin du mercato estival pour un transfert. Alors que le club phocéen serait notamment sur les traces de Malick Fofana ou encore de Matthis Abline, le Lyonnais est estimé à 40-50M€ quand le buteur du FC Nantes pourrait lui coûter 30M€. Mais attention à ce que ce prix ne soit pas trop un problème à l’OM…

Avec CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, l’OM s’est donc renforcé en défense et au milieu de terrain. Mais le mercato estival n’est pas terminé à Marseille, où le chantier du secteur offensif est encore loin d’être résolu. Pour gâter Roberto De Zerbi, un ailier gauche et un buteur sont notamment recherchés par l’OM et cette quête a notamment amené le club phocéen à se pencher sur les dossiers de Malick Fofana (OL) et Matthis Abline (FC Nantes). Des dossiers qui sont toutefois onéreux et qui vont obliger Medhi Benatia et Pablo Longoria à sortir le chéquier.