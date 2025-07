OM : Transferts à 85M€, il veut tout annuler !

Après avoir recruté Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l'OM de Pablo Longoria aimerait s'attacher les services de Malick Fofana et de Paixao. Toutefois, ces deux transferts pourraient couter 85M€ au club phocéen au total. D'après Kevin Diaz, l'OM ne doit en aucun cas dépenser une telle somme pour ces deux attaquants.

Lors de ce mercato estival, l'OM s'est déjà montré très actif. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a officialisé trois transferts ces dernières semaines. En fin de contrat le 30 juin 2024, respectivement avec le LOSC et Burnley, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont signé librement et gratuitement à l'OM. Pour sa part, Facundo Medina est arrivé en provenance du RC Lens, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.