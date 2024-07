Mercato : L’incroyable problème de l’OM pour la succession d’Aubameyang

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l'OM, Pablo Longoria va devoir trouver son successeur, ce qui s'annonce très compliqué. Plusieurs pistes circulent à l'image de celle menant à Eddie Nketiah ou encore Alexis Sanchez. Mais un obstacle de taille se dresse devant le club phocéen, à savoir le nombre de places extracommunautaires.

C'est désormais officiel, seulement un an après son départ, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l'OM. « Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le Gabonais devrait s'engager avec Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Une situation qui pousse l'OM à tenter de dénicher son successeur.

La succession d'Aubameyang est lancée !

Et cela s'annonce évidemment très compliqué. Remplacer un attaquant capable d'inscrire 30 buts par saison n'est d'une part pas aisée, mais surtout très cher. Pour le moment, l'OM a pu obtenir la signature de l'ailier anglais Mason Greenwood, mais il faudra au moins un avant-centre en plus puisque pour le moment, Faris Moumbagna est le seul joueur à ce poste à disposition de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a ainsi activé plusieurs pistes à l'image de celles menant à Eddie Nketiah, Alexis Sanchez ou encore Hwang Hee-Chan.

L'obstacle inattendu qui peut plomber l'OM

Mais comme le révèle La Provence, un obstacle de taille se dresse devant l'OM dans ce dossier à savoir le nombre de places d'extracommunautaires. En Ligue 1, chaque club peut en compter quatre, et Mason Greenwood va déjà prendre la troisième à Marseille. Les deux autres sont occupées par Amir Murillo et Luis Henrique. Et cela pourrait avoir son importance dans le choix du successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, si l'OM recrute par exemple Alexis Sanchez ou Hwang Hee-Chan, les quatre places d'extracommunautaires seront alors occupées, ce qui aura des conséquences pour la suite du mercato puisque le club phocéen ne pourra plus recruter de joueurs sud-américains par exemple, s'ils n'ont pas de second passeport. Par conséquent, Eddie Nketiah pourrait bien être la piste privilégiée, l'attaquant anglais disposant d'un passeport ghanéen. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle difficulté qui s'offre à l'OM.