Mercato - Kylian Mbappé : La nouvelle bombe au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Relégué au second plan du côté du Real Madrid, Rodrygo a subi de plein fouet la signature de Kylian Mbappé à l’été 2024. Et alors que l’attaquant brésilien est annoncé sur le départ, le PSG serait un justement un point de chute idéal pour se relancer selon Walid Acherchour qui révèle d'ailleurs un intérêt de Luis Campos pour Rodrygo.

Et si le départ libre de Kylian Mbappé à l’été 2024 faisait finalement les affaires du PSG ? Depuis son arrivée au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a totalement bouleversé le secteur offensif du club club merengue en reléguant notamment Rodrygo au second plan. Et l’attaquant brésilien de 24 ans, malgré un contrat qui court jusqu’en 2028 avec le Real Madrid, pourrait changer d’air cet été puisqu’il semble en rupture totale avec sa direction.

Le PSG obligé de recruter un attaquant Walid Acherchour a évoqué le dossier dimanche soir dans l’After Foot, sur RMC Sport, en mettant notamment l’accent sur les changements majeurs qui se profilent cet été au sein de l’attaque du PSG : « Est-ce que Gonçalo Ramos va rester et se contenter de ce temps de jeu. Il y a Kolo Muani, il y a Asensio qui va sûrement repartir. Kang-In Lee entre son comportement et la seconde partie de saison, c'est un joueur fantôme ». Et selon lui, Rodrygo sera donc un candidat naturel pour débarquer au PSG cet été.