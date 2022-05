Foot - Mercato - Nantes

Mercato : Kombouaré lance un signal fort pour son avenir !

Publié le 14 mai 2022 à 21h55 par La rédaction mis à jour le 14 mai 2022 à 21h56

Après la bonne saison réalisée par le FC Nantes, Antoine Kombouaré espère rester chez les Canaris, et devra rencontre Waldemar Kita.