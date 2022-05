Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met les choses au clair pour ce dossier à 30M€ !

Publié le 14 mai 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat par Wolverhampton, Adama Traoré restera au FC Barcelone la saison prochaine si Xavi active une clause à hauteur de 30M€. Interrogé sur ce dossier, le coach du Barça a lâché toutes ses vérités.

De retour au FC Barcelone, Xavi a très vite recruté cet hiver. En effet, l'entraineur catalan a attiré à la fois Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang vers le Camp Nou. Et en ce qui concerne Adama Traoré, Xavi s'est entendu avec Wolverhampton pour un prêt avec une option d'achat avoisinant les 30M€. Alors qu'il n'a pas encore décidé s'il allait activer ou non cette clause, Xavi a fait passer un message clair sur l'avenir d'Adama Traoré.

«Nous déciderons quand nous connaîtrons la situation économique du club»