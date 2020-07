Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Higuain remplacé par un buteur français ?

Publié le 14 juillet 2020 à 9h20 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2020 à 9h23

Gonzalo Higuain n’est pas sûr de rester à la Juventus la saison prochaine. Pour le remplacer en cas de départ, deux noms de joueurs sont évoqués.