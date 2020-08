Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Khedira aussi sur le départ ?

Publié le 13 août 2020 à 22h50 par La rédaction

Quelques heures après le départ de Blaise Matuidi à l’Inter Miami, un autre pourrait bien se profiler du côté de la Juventus, en la personne de Sami Khedira.