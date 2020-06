Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus est fixée pour Milik !

Publié le 24 juin 2020 à 17h55 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de la Juventus, l’international polonais de Naples Arek Milik pourrait rapidement quitter le club italien, puisque ce dernier n’a toujours pas prolongé son contrat. Et le Napoli aurait fixé ses demandes dans ce dossier…