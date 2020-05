Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le prix de Milik fixé par le Napoli ?

Publié le 22 mai 2020 à 12h10 par La rédaction

Courtisé par la Juventus et l’Atlético de Madrid, Arkadiusz Milik pourrait quitter le Napoli l’été prochain, à un an de la fin de son contrat. Et Aurelio De Laurentiis aurait fixé son prix…