Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le danger se précise pour Dybala !

Publié le 15 octobre 2020 à 23h20 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, la prolongation de Paulo Dybala traîne. Face à ces difficultés, Chelsea serait prêt à entrer dans la course pour la Joya.