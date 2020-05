Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La Juve sort du silence pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 mai 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que les rumeurs sur l’avenir de Cristiano Ronaldo et sur l’incapacité de la Juventus à payer son salaire sont légion, le directeur sportif de la Vieille Dame a tenu à mettre les choses au clair.

Avec la pandémie du Coronavirus, les clubs traversent une crise financière inattendue à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, dont les dates ne sont pas encore connues à cause de l’incertitude autour de la fin des championnats étrangers. La Juventus ne ferait pas exception à ces difficultés économiques et ne serait d’ailleurs plus en mesure de pouvoir s’aligner sur le salaire de Cristiano Ronaldo jusqu’à la fin de son contrat, à savoir juin 2022. C’est du moins la rumeur qui a pris de l’ampleur en Italie ces derniers temps. Néanmoins, Cristiano Ronaldo est un cas à part selon le directeur sportif de la Juventus.

« C’est une marque qui apporte une augmentation exponentielle des revenus »