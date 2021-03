Foot - Mercato - OL

Mercato - Juventus : De Sciglio veut rester à l’OL !

Publié le 20 mars 2021 à 11h05 par La rédaction

Aujourd’hui prêté à l’OL par la Juventus, avec qui il est lié jusqu’en 2022, Mattia De Sciglio a fait part de ses désirs pour son avenir.