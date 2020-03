Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Ces joueurs qui pourraient signer pour zéro !

Publié le 11 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Habituée de ce genre de coup sur le marché des transferts, la Juventus pourrait encore une fois se tourner vers des joueurs en fin de contrat pour le prochain mercato. Et cette saison, il y a du lourd…

Ce n’est plus une nouveauté : la Juventus aime recruter intelligemment. Alors certes, les derniers choix de la direction Turinoise sont contestables (un potentiel échange Kurzawa – De Sciglio, l’échange Danilo - Joao Cancelo, un potentiel échange Dybala – Lukaku…), mais en ce qui concerne les transferts gratuits, la Juve est la reine. Après avoir recruté Adrien Rabiot et Aaron Ramsey gratuitement lors du dernier mercato, la Vieille Dame pourrait de nouveau se tourner vers ce type de transfert… Et il y a du eau monde disponible.

Mertens, priorité numéro 1 ?

Si certains joueurs semblent un peu plus « vieux » que d’autres (Willian, en fin de contrat à Chelsea, ou encore David Silva, en fin de contrat du côté de Manchester City), ils n’en restent pas moins des gros calibres du football européen. C’est notamment le cas du petit Diable Rouge Dries Mertens, en fin de contrat du côté du rival napolitain. L’international Belge a reçu plusieurs offres pour la saison prochaine, notamment de la part de Chelsea. Monaco était également sur les rangs, néanmoins Mertens préférerait rester en Italie, et la Juventus et l’Inter seraient les deux destinations les plus plausibles pour celui qui est désormais le meilleur buteur de l’histoire du Napoli, devant Marek Hamsik.



Outre le serial buteur de Naples, deux autres joueurs pourraient retenir l’attention de la Juventus. En effet, Thomas Meunier pourrait ne pas signer de prolongation de contrat du côté de Paris en cas de défaite du club de la capitale Française lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions (qu’il ne disputera pas, lui qui est suspendu). Avec les difficultés de Danilo et ses nombreuses blessures, Cuadrado se retrouve à jouer latéral droit assez souvent, ce qui « gâche » un peu son apport offensif lors de certaines rencontres. Une arrivée de Meunier permettrait à Sarri de réaliser un turn-over plus important, et de laisser Cuadrado un peu plus haut sur le terrain.



Au milieu de terrain, Charles Aranguiz est en fin de contrat du côté de Leverkusen. Très bon milieu de terrain de poche (1m71), Aranguiz pourrait se laisser tenter pour une dernière aventure européenne avant de retourner en Amérique du Sud. La Juventus, habituée à recruter des milieux de terrain en fin de contrat, pourrait décider d’aller chercher Aranguiz, alors que Pjanic semble plus que jamais sur le départ…