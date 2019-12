Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Arsenal semble bien décidé à relancer Rabiot !

Publié le 26 décembre 2019 à 13h00 par La rédaction

Peu utilisé à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait trouver un point de chute du côté d'Arsenal pour un prêt jusqu'à la fin de la saison.

Adrien Rabiot (24 ans) regrette peut-être l'époque où il jouait à Paris. En tout cas son temps de jeu depuis son arrivée à la Juventus est famélique en comparaison avec ses années au PSG. Mais Adrien Rabiot conserve néanmoins une belle côte et intéresserait Arsenal comme le dévoilait Foot Mercato mercredi.

Mikel Arteta voudrait recruter Rabiot cet hiver