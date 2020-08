Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Blaise Matuidi rassuré par Deschamps ?

Publié le 11 août 2020 à 15h40 par La rédaction

En fin de contrat dans un an à la Juventus, Blaise Matuidi devrait quitter les Bianconeri cet été, conscient d’être arrivé en fin de cycle. Et ce dernier aurait été rassuré par Didier Deschamps concernant son départ vers l'Inter Miami…