Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Après Messi et Mbappé, Cristiano Ronaldo affole le Mercato !

Publié le 27 août 2021 à 15h30 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo va quitter la Juventus cet été, deux équipes seraient candidates pour accueillir le Portugais : Manchester City et Manchester United. Le derby mancunien est lancé.

Lionel Messi au PSG, et maintenant Kylian Mbappé au Real Madrid ainsi que Cristiano Ronaldo à Manchester City ? C’est la tournure qu’est en train de prendre ce mercato exceptionnel. Après une nouvelle année très compliquée, Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter la Juventus, trois ans après son arrivée. Une décision confirmée par Massimiliano Allegri présent ce vendredi en conférence de presse : « Cristiano Ronaldo m’a annoncé hier son choix de quitter le club. Cristiano a salué ses coéquipiers ce matin Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui et n’est pas convoqué pour le match contre Empoli. Déçu du départ de Ronaldo ? Non, il a fait un choix. La Juve a connu Sivori, Del Piero, Zidane etc. La Juve reste, c’est la chose la plus importante. Il faut dire merci à Cristiano pour ce qu’il a apporté. Il a été un exemple pour les plus jeunes. Mais la vie continue et les choses passent, c’est la vie ».

Direction Manchester…

Pour accueillir le Portugais, Manchester City fait office de favori. Les Skyblues viennent d’échouer dans le dossier Harry Kane et la possibilité de faire signer Cristiano Ronaldo est presque tombée du ciel. Une aubaine pour Pep Guardiola. A la recherche d’un numéro 9 depuis le début du mercato, Cristiano Ronaldo semble être l’heureux élu pour succéder à Sergio Agüero. Pour le moment, comme l’explique The Athletic , Guardiola n’aurait pas encore déterminé le rôle que le quintuple ballon d’or aura dans son onze de départ. Interrogé en conférence de presse sur l’arrivée potentielle de CR7 , l’ancien entraîneur du FC Barcelone a maintenu le suspens : « Cristiano est un joueur de la Juventus et je ne peux rien dire d'autre. Tout ce que je peux dire dans ces trois, quatre jours restants de la fenêtre de transfert, tout peut arriver. Je dis toujours la même chose : Cristiano décidera où il veut jouer, pas Manchester City, ni moi-même. Il y a beaucoup de choses qui sont loin ».

City ou United ?