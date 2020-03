Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juve : Pogba, la stratégie de l’apaisement se confirme

Publié le 4 mars 2020 à 5h20 par La rédaction

Un nouvel élément est venu confirmer le changement de stratégie de Mino Raiola au sujet de Paul Pogba.

Depuis plusieurs jours, le10sport.com analyse ce qui s’apparente à un changement de cap du clan Pogba, et notamment de Mino Raiola, qui joue désormais l’apaisement avec Manchester United, afin d’éviter que le club mancunien ne lève l’option unilatérale pour un an de plus dont il dispose au contrat du Français afin d’être en mesure d’exiger un montant de transfert largement revu à la hausse, à 175 millions d’euros.

Un nouveau gage apporté à MU

Ces dernières heures, une nouvelle confirmation de ce changement de stratégie est apparue : en effet, selon ESPN, Paul Pogba souhaiterait ardemment reprendre l’entraînement avec MU afin de travailler sur sa relation avec Bruno Fernandes, la recrue hivernale. Tout cela s’apparente à des indiscrétions en provenance de l’entourage du Français, soucieux d’apporter des gages au board de Manchester United…