Mercato : Jorge Mendes va proposer un coup à l’OL et au LOSC !

Publié le 16 novembre 2021 à 13h32 par La rédaction mis à jour le 16 novembre 2021 à 13h34

Désireux de retrouver un point de chute à Nuno Espirito Santo, le célèbre agent Jorge Mendes serait déterminé à miser sur un nouveau challenge en Ligue, à l’OL ou au LOSC, pour son compatriote portugais.