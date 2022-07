Foot - Mercato

Mercato : Jorge Mendes a tenté un coup hallucinant avec le Barça pour Cristiano Ronaldo

Publié le 18 juillet 2022 à 22h15 par Hugo Ferreira mis à jour le 18 juillet 2022 à 22h17

Désireux de disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club. Le quintuple Ballon d’Or a vu ses services être proposés à de nombreux cadors européens par son agent Jorge Mendes, qui aurait même contacté le FC Barcelone, alors que le joueur de 37 ans a connu ses plus belles années sous le maillot du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo rêvait probablement d’un meilleur retour à Manchester United. Arrivés à la 6ème place du classement de Premier League, les Red Devils n’ont pas réussi à décrocher leur qualification pour la Ligue des champions, et l’international portugais remettrait son avenir en cause. Celui-ci souhaiterait partir afin de pouvoir continuer à disputer la C1, et Jorge Mendes se montre actif pour lui trouver un point de chute. L’agent a même tenté une approche auprès d’une improbable destination.

Mendes a contacté le FC Barcelone

A la recherche d’une porte de sortie pour Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait tout tenté. En effet, alors que l’international portugais a défendu les couleurs du Real Madrid pendant 9 années, son agent a tout de même contacté le FC Barcelone selon les informations du journaliste de CBS Ben Jacobs. Cependant, cette opération n’a pas abouti.

Lewandowski a été recruté