Mercato : Un coup de tonnerre en préparation pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 juillet 2022 à 19h15 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club, mais les propositions se font rares malgré le travail de Jorge Mendes en coulisses. D’après la presse espagnole, le Portugais aurait notamment été proposé à l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone ne serait pas contre sa venue. Un dossier compliqué sur le plan financier, mais une arrivée de l’attaquant chez les Colchoneros ne serait pas totalement à écarter.

Une année après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait déjà des envies d’ailleurs. Le Portugais souhaite en effet disputer la Ligue des champions et aurait ainsi demandé à Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie, mais les offres se font rares. Peu d’options s’offrent jusqu’à maintenant à Cristiano Ronaldo, mais selon la presse espagnole, une arrivée à l’Atlético de Madrid ne serait pas à exclure.

L’Atlético prêt à tenter le coup Cristiano Ronaldo ?

Selo AS , Cristiano Ronaldo aurait convaincu Diego Simeone de le transférer à l’Atlético. Un accord verbal entre les deux hommes aurait même été trouvé, mais les Colchoneros n’ont pas les fonds nécessaires pour boucler ce dossier. « Ce n’est pas viable économiquement » a ainsi fait savoir une source à l’Atlético de Madrid pour Marca . En effet, le rival du Real Madrid n’aurait pas les moyens d'attirer Cristiano Ronaldo, mais cela ne signifie pas pour autant que l’attaquant de Manchester United ne plaît pas aux Madrilènes.

Un transfert « irréaliste » pour le moment, mais…