Foot - Mercato

Mercato : Jérémy Ménez justifie son retour en Italie

Publié le 28 juin 2020 à 20h20 par La rédaction mis à jour le 28 juin 2020 à 20h39

De retour en Italie à Reggina, Jérémy Ménez a tenu à justifier ce choix surprenant aux yeux de certains..