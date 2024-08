Mercato : «Je n’irai pas au PSG», un énorme conseil lâché en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Poussé vers la sortie par l’OL, Rayan Cherki est donc invité à se trouver un nouveau club en cette fin de mercato estival. Où pourrait alors rebondir le récent médaillé d’argent avec la France aux Jeux Olympiques ? La piste menant au PSG est régulièrement revenue ces dernières semaines. Mais voilà que cela ne serait pas un bon choix pour Cherki.

Un an après avoir recruté Bradley Barcola, le PSG était proche de s’offrir un nouveau joueur de l’OL. En effet, il y a quelques semaines, le transfert de Rayan Cherki pour 15M€ semblait quasiment bouclé, mais l’affaire est finalement tombée à l’eau. Le Lyonnais n’a toutefois toujours pas fait ses valises, lui qu’on annonce pourtant dans le viseur de différents clubs européens, et l’idée d’un retour à la charge du PSG est évoquée par certains. Est-ce pour autant une bonne idée que ce soit pour le club de la capitale ou pour Cherki ?

« Il doit être titulaire »

Pour Free Ligue 1, Rio Mavuba sur la possibilité de voir Rayan Cherki au PSG. Et à ses yeux, le joueur de l’OL ferait une erreur en signant à Paris puisque la marche pourrait tout simplement être trop haut pour celui qui est âgé de 21 ans : « Pour Paris, ça peut être bien, mais pour Cherki, moi je n’irai pas au PSG. Il a besoin d’être dans un club où il doit être titulaire ».

« Il a besoin d’être club moins fort que le PSG »

« Aujourd’hui, même si personne n’a l’assurance d’être titulaire au PSG, lui encore plus, je pense qu’il a besoin d’être club moins fort que le PSG et vraiment continuer à jouer pour se développer. A Paris, avec le turn over, ce qu’a fait Barcola la saison dernière, je ne suis pas sûr qu’il le fasse lui. Il a besoin d’aller dans un club qui va lui donner la confiance, où il va jouer 75%. Au PSG, il ne le fera pas », a-t-il ajouté à propos de Cherki.