Mercato : Javier Pastore tout proche d’un transfert surprenant ?

Publié le 19 mai 2020 à 15h04 par G.d.S.S. mis à jour le 19 mai 2020 à 15h05

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec l’AS Rome, Javier Pastore s’apprêterait à quitter le club italien et devrait atterrir en MLS.