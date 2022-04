Foot - Mercato

Mercato : James Rodriguez veut quitter le Qatar !

Publié le 27 avril 2022 à 9h37 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2022 à 9h52

Après une saison seulement au Qatar dans le club d’Al-Rayyan, le colombien James Rodriguez souhaite déjà quitter le Moyen-Orient pour revenir sur le Vieux continent.