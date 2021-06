Foot - Mercato

Mercato : Jadon Sancho déterminé à claquer la porte cet été ?

Publié le 24 juin 2021 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2021 à 15h35

De nombreuses spéculations circulent autour de Jadon Sancho et de son avenir incertain au Borussia Dortmund. Si le club allemand a déjà fixé son prix, l’ailier anglais est lui très clair, il veut aller à Manchester United.