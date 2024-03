Mercato : Incroyable, un joueur de l’OM refuse le FC Barcelone !

Thomas Bourseau

Leonardo Balerdi aurait pu connaitre une trajectoire à la Ronald Araujo au FC Barcelone, mais il en a décidé autrement. Son choix l’a finalement conduit au Borussia Dortmund puis à l’OM. Pour Free Ligue 1, il a vidé son sac en dévoilant son rêve de jouer au Boca Juniors.

À l’été 2018, le FC Barcelone a approché Leonardo Balerdi (25 ans) avec comme projet de lui faire intégrer l’équipe réserve du club blaugrana, comme ce fut le cas le même été pour Ronald Araujo avec la suite que l’on connaît. Néanmoins, l’actuel défenseur de l’OM a refusé.

«J’ai reçu une offre de Barcelone pour jouer avec l’équipe B, mais je voulais être titulaire avec Boca»

Au cours d’un entretien avec Alexandre Ruiz à Marseille, Leonardo Balerdi s’est livré sur cet épisode spécial. Le FC Barcelone le voulait, mais lui « rêvait » de jouer pour le Boca Juniors. « À cette période j’étais avec la sélection argentine dans les catégories jeunes. Et un jour j’ai reçu une offre de Barcelone pour jouer avec l’équipe B, mais je voulais être titulaire avec Boca. C’était un objectif, et même un rêve. C’est le coeur qui parle ? Oui, exactement ».

Mercato : L’OM a tranché pour l’avenir de Gasset https://t.co/tokNay1HBQ pic.twitter.com/nIaVqHHJCE — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

«Dortmund me voulait et j’ai décidé d’y aller»