Mercato : Ils vont signer, catastrophe pour le PSG ?

Alexis Brunet

Aux dernières nouvelles, le PSG serait intéressé par deux joueurs de Newcastle, Sandro Tonali et Sven Botman. Malheureusement pour le champion de France, le milieu de terrain et le défenseur central pourraient prolonger avec les Magpies. Le club anglais souhaiterait boucler ces deux grosses opérations avant la prochaine Coupe du monde.

Lors du mercato estival, le PSG n’a pas apporté beaucoup de retouches à son effectif. Le club de la capitale n’a recruté que trois nouveaux joueurs : Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi. Cela pourrait être différent l’été prochain, en tout cas certaines pistes parisiennes sont déjà connues.

Le PSG pense à Botman et Tonali Prochainement, le PSG pourrait bien aller chercher son bonheur en Angleterre. D’après CaughtOffside et TBR Football, le club de la capitale aurait des vues sur deux joueurs de Newcastle : Sandro Tonali et Sven Botman. Le milieu de terrain italien est lié avec les Magpies jusqu’en 2028, alors que le contrat du défenseur central néerlandais arrive à échéance en juin 2027.