Mercato : Ils quittent le PSG et vivent un rêve

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Luis Campos a effectué un gros coup de balai dans l'effectif parisien, bien aidé par Antero Henrique. Et depuis que les joueurs concernés ont quitté le PSG, ils ont pu se relancer à l'étranger et gagner des points précieux pour participer au Mondial. Au total, ils seront sept dans ce cas de figure au Qatar.

Arrivé en tout début de mercato, Luis Campos avait une volonté : se séparer des joueurs que n'utilisera pas Christophe Galtier afin d'alléger la masse salariale. Une mission qu'il a confié à Antero Henrique et qui s'est avérée très compliquée. Néanmoins, ils sont nombreux à avoir quitté le PSG cet été et ce départ leur aura été bénéfique puisqu'ils participeront au Mondial qui débutera ce dimanche.

Des anciens parisiens bientôt champions du monde ?

Parmi les départs notables cet été, le nom d'Angel Di Maria ressort en haut de la liste. Non prolongé, l'Argentin s'est envolé pour la Juventus et a été retenu par Lionel Scaloni pour participer au Mondial avec l'Argentine, l'une des équipes favorites. Leandro Paredes a suivi le même chemin. A l'instar de Di Maria, il est titulaire dans l'une des meilleures sélections au monde. De son côté, Alphonse Areola est en difficulté à West Ham mais il a été retenu et pourrait devenir champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Dans le même club, Thilo Kehrer a retrouvé du temps de jeu et a validé son billet pour le Qatar où l'Allemagne sera attendue.

Un Mondial pour briller