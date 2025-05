Mercato : Il signe à l’OM et réalise un gros coup !

Jonathan Rowe, prêté à l’OM la saison dernière, va signer définitivement pour environ 16 M€. L’ailier anglais, qui espérait franchir un palier, revient sur sa première saison mouvementée. Malgré des temps de jeu limités, son impact, notamment face à l’OL, et le retour au 4-2-3-1 de De Zerbi pourraient relancer sa carrière à Marseille.

«Ce club est immense»

« Je pense que c’est une grande victoire pour moi. Ce club est immense, et je prends beaucoup de plaisir à jouer ici. La saison dernière, j’étais probablement titulaire régulier à Norwich et j’aimais ça. Je voulais franchir un cap, et l’OM est un grand club, donc j’ai sauté le pas. Il y a eu de très bons moments cette saison, que tout le monde peut sûrement se rappeler », explique l’attaquant anglais de l’OM.