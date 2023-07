Mercato : Il signe à l’OM et interpelle les supporters

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement recruté par l’OM qui n’a pas hésité à mettre 11M€ sur la table pour le rapatrier en Ligue 1, Ismaïla Sarr devrait avoir un rôle majeur à tenir dans le projet McCourt. Et l’attaquant sénégalais, qui semble déjà très attaché à l’OM, a tenu à faire passer un message fort aux supporters phocéens.

C’est un fait, l’OM est en feu depuis le début du mercato estival ! Les recrutements de Geoffrey Kondogbia (8M€), Renan Lodi (13M€), Pierre-Emerick Aubameyang (libre) et Ismaïla Sarr (11M€) ont été officialisés ces dernières par le club phocéen, qui affiche de solides ambitions pour la saison à venir avec notamment une campagne de Ligue des Champions à disputer.

OM : Son transfert est bouclé, il lâche un premier message fort https://t.co/7nhIRNyusd pic.twitter.com/Bp3B7wS6HV — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Une attaque new-look

Le secteur offensif de l’OM connaît donc un certain nombre de bouleversements avec l’arrivée de nouveaux leaders, et Ismaïla Sarr devrait notamment en faire partie. L’attaquant sénégalais de 25 ans, qui vient de passer quatre ans en Angleterre, aura une carte importante à jouer à l’OM.

« J’aime les supporters de l’OM »