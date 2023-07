Le PSG confirme sa grande révolution

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le début du mercato estival, le PSG a multiplié les nouvelles recrues et a également opéré à un changement d’entraîneur avec la nomination de Luis Enrique. Le début d’une nouvelle ère pour le club de la capitale, et le jeune Warren Zaïre-Emery s’est d’ailleurs confié sans détour à ce sujet.

Avec les recrutements de Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ou encore Kang-In Lee, le PSG a vécu un début de mercato estival très agité et semble donc en pleine restructuration de son effectif, avec en plus les nombreux éléments placés dans le loft et poussés vers la sortie.

Mercato : Le PSG a tranché pour ce transfert https://t.co/E37MMCqk6R pic.twitter.com/YJKkW2EyZu — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Le début du règne d’Enrique

Par ailleurs, le PSG a opéré à un changement d’entraîneur et Luis Enrique débarque donc avec de nouvelles méthodes et de nouvelles idées tactiques pour le collectif parisien. Des idées qu’il est justement en train de mettre en place au Japon, à l’occasion de la tournée estivale du PSG.

« On apprend à se connaître »