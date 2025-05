Mercato : Il s'annonce «à 100%» à l'OM !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM, Leonardo Balerdi a déjà tranché quant à son avenir. Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 1er juin, le capitaine marseillais refuse de penser à un départ pour le moment. Mais comme il l'a reconnu lui-même, Leonardo Balerdi se sent bien à l'OM.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont déboursé environ 12M€ au total pour s'attacher les services de l'international argentin.

OM : Balerdi balance sur son avenir

Lors de l'été 2020, l'OM a trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour boucler le prêt payant avec option d'achat de Leonardo Balerdi. Transféré définitivement à Marseille un an plus tard, le défenseur central de 28 ans est lié au club phocéen jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, Leonardo Balerdi pourrait quitter le Vélodrome lors du prochain mercato, qui ouvrira ses portes le 1er juin. Lors d'un entretien accordé à ici Provence (France Bleu), le numéro 5 de l'OM a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

«Je suis à 100 % ici à l'OM»

« Il te reste trois ans de contrat, tu es le capitaine de l'équipe. Tu vas rester à l'OM ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J'ai toujours dit que j'aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J'ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir, mais je n'ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l'OM. Pour moi, c'est le plus important. Après, je ne sais pas. J'aimerais que l'équipe soit en Ligue des Champions et après je me poserai la question de mon futur. Mais maintenant, je suis heureux d'être ici. Je suis concentré sur le match contre Le Havre et je ne pense qu'à ça. Pour l'année prochaine, on verra », a confié Leonardo Balerdi, défenseur central et capitaine de l'OM.