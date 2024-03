Mercato : Il rêve du PSG et prend une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien milieu de terrain et entraîneur des U19 du PSG, Thiago Motta rêverait de pouvoir porter, à nouveau, le survêtement du club parisien. Mais dans l'état actuel, le technicien serait plutôt proche d'une prolongation de contrat à Bologne. Les chances de le voir signer seront plus importantes si la formation parvient à se qualifier pour la Ligue des champions.

A en croire la presse italienne, Thiago Motta rêverait de prendre la succession de Luis Enrique au PSG. Mais la tendance n'est pas vraiment à un changement de coach. De quoi pousser l'ancien milieu de terrain à envisager d'autres options. Comme l'a confirmé Thiago Motta ce lundi, les courtisans ne manquent pas.

Thiago Motta sort du silence sur son avenir

« J e me sens très bien aujourd'hui et je ne pense pas vraiment à mon avenir, car nous vivons un moment tellement beau que je veux en profiter. Quand ce sera le moment, j'y penserai. Si c'est agréable d'être courtisé ? Je suis heureux et fier. C'est un grand plaisir de voir la reconnaissance qu'ils ont pour notre équipe » a confié l'actuel coach de Bologne.

Motta prêt à prolonger