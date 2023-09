Mercato : Il refuse un gros contrat au Real Madrid pour le PSG et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le Real Madrid en pince aujourd'hui pour Kylian Mbappé, d'autres joueurs évoluant au PSG ont suscité l'intérêt de la formation merengue au cours des dernières années. C'est notamment le cas de Loris Arnaud en 2008, qui avait décidé à l'époque de rester au sein de son club formateur. Interrogé par Le Parisien, l'ancien titi est revenu sur cette approche.

Le Real Madrid n’a pas attendu la venue du Qatar dans la capitale pour lorgner certains joueurs du PSG. Si Kylian Mbappé est encore aujourd’hui l’une des grandes priorités du club espagnol, d’autres avant le capitaine de l’équipe de France ont suscité l’intérêt des Merengue . En 2008, il est notamment question d’une tentative madrilène pour Yannick Boli, mais également Loris Arnaud, lui aussi issu de la formation parisienne chère à Paul Le Guen, l’ancien entraîneur du PSG décidant à cette époque de miser sur les titis du club. À l’inverse de Boli, désireux de faire le grand saut sans pour autant parvenir à ses fins, Loris Arnaud décide pour sa part de rester du côté du Parc des Princes. Interrogé par Le Parisien , l’attaquant aujourd’hui âgé de 36 ans s’explique.

« Je me suis rendu compte que c’était vrai en rencontrant des dirigeants du Real »

« Mon agent (Alexis Rutman, avocat) m’avait annoncé que le Real me suivait, qu’il était intéressé, mais je pensais que c’était juste des paroles. Il m’avait dit : « Tu verras par toi-même. » Et un soir, après un match au Parc contre Valenciennes, je me suis rendu compte que c’était vrai en rencontrant des dirigeants du Real. Leur proposition me convenait, c’était même un beau projet », confie l’ex-numéro 18 du PSG.

« J’aurais touché plus d’argent qu’à Paris en prolongeant »