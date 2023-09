Le vestiaire de l’OM valide déjà son nouvel entraîneur !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, l’OM a officialisé la venue de Gennaro Gattuso en tant que nouvel entraîneur du club phocéen. Arrivé dans un contexte de crise sans précédent à Marseille, le tacticien italien semble avoir très rapidement réussi à impacter son groupe. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le défenseur argentin Leonardo Balerdi en conférence de presse.

L’OM revit. Après le début d’une énorme crise entre la direction du club phocéen et les supporters au début de la semaine dernière, tout est allé très vite pour Marseille. Entre la démission de Marcelino, le revers face au PSG au Parc des Princes (4-0), et l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc, l’OM aura bravé la tempête. Désormais, l’ancien entraîneur de l’AC Milan ou de Naples devra rapidement remanier son vestiaire.

« Les entraînements étaient intenses »

Dans des propos relayés par FootMercato , Leonardo Balerdi affirme que Gennaro Gattuso a d’ores et déjà de l’impact sur les joueurs de l’OM. « Ce n’est pas une bonne situation mais les derniers jours se sont bien passés, les entraînements étaient intenses. Gattuso essaie de nous donner plus de confiance. Il nous demande beaucoup de sacrifices sur le terrain, il nous donne son cœur et il espère la même chose en retour. Il souhaite qu’on devienne une famille. Je pense que ça peut nous faire du bien, si chacun est généreux pour l’autre » .

« Le coach peut avoir une influence sur le côté guerrier »