Mercato : Il recale le PSG et s’en mord les doigts !

Cela fait un an que Victor Osimhen est lié à un transfert au Paris Saint-Germain, avec le Napoli qui cherche à le vendre et espère toujours voir un club lever sa clause de départ à 130M€. Mais selon nos informations il n’existe aucune discussion à l’heure actuelle, ce que de plus en plus de médias confirment, avec le Nigérian qui se retrouve désormais dans une situation extrêmement délicate.

Tout le monde pensait que le PSG allait frapper fort sur le mercato, afin d’oublier le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Pourtant, on attend toujours cette nouvelle star de l’attaque ! Il y a une piste qui semblait pouvoir aboutir, mais ça semble bien être de l’histoire ancienne.

Le PSG ferme le chapitre Osimhen

On parle évidemment de Victor Osimhen, que Luis Campos connait très bien pour l’avoir recruté au LOSC par le passé. Mais nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que le Nigérian n’est pas un objectif pour le PSG en ce mercato estival. Les dirigeants parisiens souhaitent en effet faire confiance à Randal Kolo Muani ainsi qu’à Gonçalo Ramos, recrutés il y a un an pour un total de 170M€. Même la récente blessure du Portugais n’a pas réouvert les débats, surtout parce qu’à Paris personne ne semble avoir l’intention de payer entre 100 et 130M€ pour l’attaquant de 25 ans.

Le Napoli désespère

Le grand perdant de l’histoire, pourrait bien être Aurelio De Laurentiis. Sur sa chaine YouTube, Alfredo Pedulla nous apprend qu’au sein du Napoli on serait prisonniers de cette situation, avec Victor Osimhen qui ne s’entraine toujours pas avec le reste de l’équipe. Parallèlement, Antonio Conte pousse toujours pour avoir Romelu Lukaku, mais sans un départ du Nigérian ça semble être assez compliqué. Le journaliste italien laisse ainsi entendre que certains pensent que le président aurait dû accepter l’offre de 200M€ du PSG faite au début de l’été, qui portait sur un package avec Osimhen et son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia.