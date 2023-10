Mercato : Il prend une décision radicale à cause du Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Sans club depuis cet été après son départ du Real Madrid, Eden Hazard était encore disponible sur le marché des transferts. Cependant, le Belge a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière. Le joueur de 32 ans avait pourtant quelques options sur la table. Mais l'ancienne star de Chelsea réfléchissait déjà à raccrocher les crampons depuis plusieurs mois.

Libre de tout contrat après son divorce avec le Real Madrid, Eden Hazard n’a pas réussi à se trouver un nouveau club cet été. Le Belge avait notamment été annoncé à l’OM, mais Pablo Longoria aurait finalement recalé l’ancienne star de Chelsea d’après Foot Mercato . Le joueur de 32 ans était donc encore disponible sur le marché. Cependant, Eden Hazard a décidé de prendre sa retraite.

Eden Hazard annonce sa retraite !

« Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde » a annoncé l’ex-joueur du LOSC sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, Eden Hazard réfléchissait déjà à prendre cette décision plus tôt la saison passée malgré les quelques options qu’il avait sur la table.

«Il y pensait depuis février/mars»