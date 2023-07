Mercato : Il plaque tout pour le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio vient d’officialiser son transfert libre au PSG. Un choix radical de la part de l’attaquant espagnol, qui avait d’ailleurs refusé de prolonger avec le club merengue pour relever un nouveau défi, et Asensio s’est confié à ce sujet.

Jeudi, quelques heures après Milan Skriniar, le PSG a officialisé sa deuxième recrue du mercato estival : Marco Asensio. L’attaquant espagnol de 27 ans a donc opté pour le club de la capitale, alors que le Real Madrid a pourtant tenté pendant longtemps de le prolonger en formulant plusieurs offres de contrat. En vain.

Asensio a recalé le Real

La presse espagnole révélait en effet que Marco Asensio disposait d’une offre contractuelle de trois ans au Real Madrid, soit jusqu'en 2026, avec plus ou moins le même salaire annuel. Mais l’international espagnol voulait un nouveau challenge, et a finalement opté pour le PSG.

« J’avais besoin d’un changement »