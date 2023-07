Il affole déjà toute l’Europe, le PSG est prévenu

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain regarde l’avenir et suivrait de très la nouvelle sensation du football argentin. A seulement 17 ans, Claudio Echeverri fait déjà parler de lui et en plus du club parisien, il aurait tapé dans l’œil de Manchester City, d’Arsenal, de l’AC Milan et même du Real Madrid. Mais ça ne sera pas simple de l’arracher à River Plate…

La page Lionel Messi est tournée au PSG, après deux saisons assez décevantes. Mais la filière argentine pourrait se poursuivre avec une toute jeune pépite de 17 ans, qui fait déjà parler de lui dans son pays natal.

Echeverri, le nouveau prodige argentin

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG souhaiterait recruter Claudio Echeverri, jeune numéro 10 de River Plate. Il semble déjà avoir la cote en Europe, puisqu’Arsenal, Manchester City ou encore l’AC Milan et le Real Madrid suivraient la nouvelle pépite du football argentin.

Bientôt une clause à 50M€ ?

Le quotidien italien nous apprend qu’il aurait actuellement une clause de départ fixée à 25M€… qui pourrait doubler avant la fin de l’année ! Il existerait vraisemblablement un accord entre River Plate et Echeverri pour signer un nouveau contrat le 6 janvier 2023, qui devrait faire passer sa clause de départ à 50M€.