Mercato : Il ouvre la porte au PSG et réclame une fortune

Alors que le PSG compte déjà Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans son effectif, le club de la capitale pourrait se laisser tenter par Mike Maignan. Formé à Paris, le gardien de l'équipe de France a laissé planer le doute concernant un éventuel retour. Et dans le même temps, ses agents réclameraient une fortune à l'AC Milan pour sa prolongation.

Maignan laisse planer le doute pour un retour au PSG

« Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC. Et pour le futur, on ne peut pas savoir » avait alors expliqué Mike Maignan il y a quelques jours. L’AC Milan travaillerait donc déjà sur sa prolongation, alors que le gardien de l’équipe de France est sous contrat jusqu’en juin 2026. Et son clan aurait déjà fixé ses conditions.

Ses agents réclament une fortune à l'AC Milan