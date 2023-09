Mercato : Une star de Deschamps ouvre la porte au PSG

Thomas Bourseau

Formé à Villiers-le-Bel, Mike Maignan a été invité à prendre part à un concours organisé par le FC Villiers-le-Bel dimanche. Au cours d’une session de questions réponses avec les jeunes, le portier du Milan AC et de l’équipe de France a été interrogé sur un éventuel retour au PSG. La réponse n’a pas été négative.

Le PSG a formé bien des jeunes flambants en Europe et en équipe de France à présent. C’est notamment le cas de Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Adrien Rabiot et Mike Maignan pour ne citer qu’eux. Le point commun avec tous ces joueurs est qu’ils ont quitté le club parisien afin d’avoir plus de temps de jeu ou de réussir ailleurs.

Mike Maignan de retour au PSG ? Il laisse planer le doute en affirmant son héritage parisien

Barré par la concurrence au PSG jusqu’en 2015 et son départ au LOSC, Mike Maignan fait actuellement les beaux jours du Milan AC et ce, depuis l’été 2021 et le départ de Gianluigi Donnarumma du club rossonero pour le PSG. Dimanche, quelques heures avant le début du rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, Mike Maignan s’est rendu à Villiers-le-Bel, là où tout a commencé pour le natif de Cayenne.

PSG : Il balance une fake news sur Mbappé, Riolo dégoupille https://t.co/ny2qbEyIzz pic.twitter.com/j49DTdVh1G — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Et pour le futur, on ne peut pas savoir»